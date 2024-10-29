وتركز أعمال الدورة (أفق لا متناه.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد) التي تقام في مركز الملك عبد العزيز الدولي برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على مناقشة الاستراتيجات الجديدة لمواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية.

ووفق البينات الصادرة عن مؤسسة المبادرة تركز الدورة الجديدة على فرص الاستثمار في القارة الإفريقية وتعزيز تكاملها في النظام الاقتصادي العالمي وتمكين المرأة في المناصب القيادية سعيا لزيادة نسبة النساء في الأدوار القيادية في مختلف القطاعات.

كما تسعى إلى تعزيز الابتكارات والاستثمارات التي تدعم مستقبلا أخضرا إضافة إلى تقنيات الطاقة المتجددة وتعزيز دور الاستثمار كمحرك لمستقبل مزدهر ومستدام وتوفير منصة لتبادل الرؤى بين القادة وصناع القرار لبحث سبل معالجة التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار بما يعزز الرخاء العالمي.

20 تريليون دولار حصة الـ "AI" بحلول 2030

وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس مجلس ادارة مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار"، ياسر الرميان، ويشغل أيضا منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن "مبادرة مستقبل الاستثمار خلقت صفقات بـ125 مليار دولار"، وأنها "أصبحت قوة للعمل والتقدم... ولدينا المسؤولية والفرصة للاستثمار في الانسانية".

وقال ياسر الرميان إن الأسواق الناشئة ستتفوق على الاقتصادات المتقدمة بحلول عام 2030، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات النمو في المستقبل.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي وحده قد يضيف نحو 20 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.

"بحلول عام 2027، سيصبح دور الذكاء الاصطناعي كمحرك اقتصادي معيارًا للقوة الوطنية"، بحسب تعبير محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان.

كما شدد الرميان على أن السعودية قادرة على دفع الاستثمار في المجالات الحيوية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار" ريتشارد أتياس: "نحن على مفترق طرق وخياراتنا ستحدد ملامح العصر". وأوضح أن "جهودنا الجماعية ستخلق عالماً أكثر شمولاً واستدامة".

وأضاف أن "المستقبل سيكون من نصيب من يجرؤون على الحلم بما هو أبعد من الأفق. أدعوكم جميعًا إلى أن تكونوا قادة التغيير، الذين لا يرون العالم كما هو، بل كما يجب أن يكون. هذا هو جوهر الرؤية المستقبلية: تحدي الحدود والقفز إلى المجهول".

وأعلن أتياس مغادرته منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار".

يذكر أن شخصيات بارزة من عالم المال والأعمال والتكنولوجيا تحضر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، إذ تسعى المملكة إلى جذب الأموال الأجنبية للمساعدة في خططها لتحويل اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط.