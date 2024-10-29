حقق أكبر بنوك أوروبا ربحا قبل الضريبة 8.5 مليار دولار للفترة من يوليو إلى سبتمبر ارتفاعا من 7.7 مليار دولار قبل عام. وتأتي هذه النتيجة مقارنة بمتوسط ​​تقديرات وسطاء البالغة 7.6 مليار دولار والتي جمعها إتش.إس.بي.سي.

كما زادت أرباح البنك بعد حساب الضرائب إلى 6.75 مليار دولار مقابل 6.27 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وزادت إيرادات إتش.إس.بي.سي خلال الربع الثالث بنسبة 5 بالمئة إلى حوالي 17 مليار دولار مقابل 16.2 مليار دولار خلال العام الماضي.

في الوقت نفسه وافق مجلس إدارة البنك على صرف توزيعات نقدية مؤقتة للمرة الثالثة خلال العام الحالي بمعدل 0.1 دولارا للسهم الواحد وهو نفس معدل التوزيعات في العام الماضي.

كما أعلن البنك الذي يقع مقره الرئيسي في لندن ويركز على آسيا عن إعادة شراء أسهم إضافية بما يتصل إلى ثلاثة مليارات دولار، بالإضافة إلى برنامج إعادة شراء حجمه ستة مليارات دولار أعلن عنه في وقت سابق من هذا العام.

وارتفعت أسهم إتش.إس.بي.سي في هونغ كونغ بأكثر من اثنين بالمئة بعد الإعلان عن النتائج.

وكشف البنك عن خارطة طريق لإعادة هيكلة شاملة تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد جورج الحديري الهادفة للسيطرة على التكاليف وتحسين الكفاءة. وأعلن إتش.إس.بي.سي الأسبوع الماضي أنه سيدمج بعض العمليات تحت هيكل قيادة جديد.

وقال الحديري في بيان الأرباح "سنبدأ في تنفيذ هذه الخطط على الفور"، لكن سيكشف البنك عن مزيد من التفاصيل في فبراير شباط 2025.

وذكر البنك أنه سيدفع توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 10 سنتات للسهم، وهي ثالث دفعة في عام 2024 بعد مدفوعات قيمتها 41 سنتا أعلن عنها في وقت سابق من هذا العام.

من ناحية أخرى أبقى البنك على توقعاته للعام الحالي ككل عند نفس مستوياتها المعلنة في يوليو الماضي.