وقالت "الدار" في بيانها، إن مبيعاتها قد بلغت 24 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، وبزيادة قدرها 24 بالمئة على أساس سنوي، بدعم من الطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي.

وفي الأشهر التسعة الأولى ارتفعت إيرادات "الدار" بنحو 70 بالمئة لتصل إلى 16.5 مليار درهم.

ووصل إجمالي عدد المشاريع التي أطلقتها الدار منذ بداية العام إلى 8 مشاريع، حيث تم إطلاق 3 مشاريع جديد في الربع الثالث وهي: فيرديس من جنان في دبي، و ذا أرت هاوس في جزيرة السعديات، وياس ريفا.

وكشفت عن استمرار الطلب القوي من المشترين الدوليين والمقيمين ليشكلوا 76 بالمئة من مبيعات الدار في دولة الإمارات كما في نهاية سبتمبر، وما يعادل نحو 15.3 مليار درهم.

كما سجلت نموا في حجم الإيرادات المتراجمة للمشاريع التطويرية إلى مستوى قياسي قدره 48.6 مليار درهم، وكان نصيب الإيرادات المتراكمة في دولة الإمارات منها 40.5 مليار درهم، وهو الأعلى بتاريخ الشركة، مما يبشر بنمو الإيرادات المسجلة خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.

ووصلت إيرادات الدار للاستثمار إلى 5 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بزيادة قدرها 24 بالمئة على أساس سنوي، ومدعومة بعمليات الاستحواذ التي أنجزتها المجموعة خلال عامي 2022 و 2023 والتي ساهمت في الإيرادات بشكل فاق التوقعات.

وقالت الدار إن عقد الشراكة الاستراتيجية مع مبادلة لامتلاك وإدارة مجموعة متنوعة من الأصول بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليار درهم في أبوظبي، ستنوع أصول الدار وتحقق توسعا كبيرا في نطاق وقيمة أعمالها.

وبلغت السيولة النقدية لدعم خطط النمو 9.5 مليار درهم كأرصدة نقدية متاحة للاستخدام وغير مقيدة، بالإضافة إلى 8.4 مليار درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة.

نمو قوي في الربع الثالث

وعن الربع الثالث، نمت إيرادات الدار بنسبة 61 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 5.6 مليار درهم.

كما قفزت الأرباح الصافية بنسبة 41 بالمئة على أساس سنوي لصتل إلى 1.3 مليار درهم خلال الربع الثالث.

من جانبه، قال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية، إن الفضل في نجاح الدار يعود إلى مناخ الاستثمار المتمير في دولة الإمارات، وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية، حيث مكنتنا هذه البيئة المواتية من توسيع نطاق أعمالنا بسرعة، وتحقيق التوازن بين تدفقات الدخل المتكرر ومبيعات المشاريع التطويرية، مع إعادة استثمار رأس المال بشكل استراتيجي في فرص جديدة، وعقد شراكات من شأنها تحقيق المزيد من التوسع والقيمة لكل من الدار وأبوظبي على حد سواء.

كما علق الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، طلال الذيابي، قائلا: "شهدت الدار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في جميع مجالات أعمالها، وتواصل ذراعنا المتخصصة بالمشاريع التطويرية تحقيق أداء قياسي، مدعوما بنمو المبيعات القوي، كما يواصل التنويع المستمر في محفظتنا الاستثمارية تحقيق قيمة كبيرة بفضل عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والأداء التشغيلي القوي في سوق العقارات المزدهر في دولة الإمارات.