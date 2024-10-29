وتتكون محفظة الطائرات بأكملها من طائرات ذات هيكل ضيق من الجيل التالي وهي مؤجرة لأربع شركات طيران في أربع دول.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت "دبي لصناعات الطيران" بإدارة عمليات شراء وبيع حصص ملكية في 36 طائرة مدارة من مستثمرين حاليين إلى مستثمرين جدد، وتتم إدارة هذه الطائرات لصالح مستثمرين مؤسسيين من خلال قسم خدمات المستثمرين في الطائرات، وهو فريق يعمل على دعم قاعدة المستثمرين العالمية في إدارة أكثر من 100 طائرة عبر استراتيجيات استثمارية مختلفة.

وقال فيروزتار ابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "نواصل تعزيز محفظتنا بالمزيد من طائرات الجيل التالي الموفرة للوقود والمتطورة تكنولوجياً، ونتطلع إلى الترحيب بشركة طيران جديدة إلى قاعدة مستأجرينا، فضلاً عن تعميق علاقتنا مع ثلاثة عملاء طيران آخرين وبمجرد تسليمها، من المتوقع أن تكون هذه الطائرات الحديثة مع فترات إيجارها المتبقية مناسبة لمعايير محفظة طائراتنا"، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وأضاف: "لقد اكتسب فريقنا المختص بخدمات المستثمرين في الطائرات سمعة قوية بين المستثمرين الذين أصبحوا يبدون استعداداً متزايداً لتوظيف رؤوس أموالهم في أصول الطائرات ويبحثون عن شركة تأجير تتمتع بخبرة واسعة، ونحن بدورنا نواصل توسيع نطاق حضورنا وإدارة مجموعة متنوعة من الأصول للعديد من المستثمرين".

ومن المتوقع تسليم جميع الطائرات بنهاية عام 2024.