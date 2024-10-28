وقال نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، إن هذا التوقيع يأتي في إطار لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، والعمل على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في البلاد، وتعظيم دور القطاع الخاص في مجال الصناعة.

وأكد الوزير، على حرص الحكومة المصرية على دعم هذا المشروع الجديد ليدخل سريعا في طور الإنتاج، حيث خصصت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الأرض الصناعية اللازمة للمشروع، لافتاً إلى الاستعداد التام لإنهاء كافة إجراءات التراخيص الصناعية لسهولة بدء الإنتاج.

وأضاف الوزير، أن وزارتي تعمل على تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات العالمية في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، وخاصة للشرق الأوسط وإفريقيا.

وبحسب بيان الوزارة، من المخطط أن يبدأ المصنع إنتاجه نهاية عام 2025، وسيقام على مساحة 120 ألف متر.

ومن المقرر أن ينتج المصنع في العام الأول 20 ألف سيارة بحيث يصل حجم الإنتاج بنهاية العام الخامس إلى 50 ألف سيارة، كما تبلغ نسبة المكون المحلي للمشروع 48 بالمئة ومستهدف زيادتها إلى 58 بالمئة، وسيوفر المشروع نحو 1200 فرصة عمل جديدة.

وأكد سونج وي، رئيس شركة بايك الصينية، حرص الشركة على تعزيز تواجدها بالسوق المصري باعتباره من أهم أسواق المنطقة.