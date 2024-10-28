تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة بعد أن تكبد الأسبوع الماضي أول خسارة له في ثلاثة أسابيع.

وتراجع قطاع الطاقة 1.3 بالمئة إلى أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبا مع انخفاض أسعار النفط بعد أن قللت إيران من أهمية الضربة التي شنتها إسرائيل عليها مطلع هذا الأسبوع.

من ناحية أخرى، قاد قطاعا البناء والمواد، والإعلام موجة الارتفاعات في المؤشر.

كما ارتفع قطاع السفر والترفيه مع تراجع أسعار النفط، وهو ما يؤدي إلى زيادة هوامش الربح لشركات الطيران.

وحقق المؤشر "كاك 40" الفرنسي والمؤشر "إيبكس 35" الإسباني أكبر مكاسب بين البورصات الأوروبية.

ويترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في الربع الثالث وبيانات التضخم عن شهر أكتوبر المقرر صدورها هذا الأسبوع.