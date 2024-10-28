وكانت مصر تخطط لأن تصبح مصدرا رئيسيا للغاز بعد أن اكتشفت شركة إيني حقل ظهر البحري العملاق في عام 2015.

وبلغ متوسط إنتاج حقل ظهر 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا في النصف الأول من العام الجاري، وهو أقل من الذروة التي بلغها في عام 2019.

وفي مؤتمر عبر الهاتف بعد إعلان نتائج شركة إيني يوم الجمعة، قال المدير التنفيذي لعمليات الموارد العالمية في الشركة، جويدو بروسكو إن المجموعة الإيطالية ستبدأ أنشطة لاستعادة بعض إنتاج الغاز في حقل ظهر في بداية العام المقبل.

وذكر بيان أن الرئيس المصري والرئيس التنفيذي لدى شركة إيني، كلاوديو ديسكالزي، تحدثا اليوم الاثنين أيضا عن دور مصر في تطوير مركز للغاز في شرق البحر المتوسط والتزام المجموعة بتسريع إزالة الكربون من خلال خفض انبعاثات غاز الميثان وحلول كفاءة الطاقة الأخرى.

كانت ثلاثة مصادر بقطاع الطاقة أبلغت رويترز في وقت سابق هذا الشهر بأن مصر تخطط لطرح مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الربع الأول من عام 2025.