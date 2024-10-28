وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ورئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، فام مينه تشينه، خلال زيارته إلى الإمارات، الاثنين، مختلف أوجه التعاون المشترك ومسارات تطوره خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية التي تتسق مع أولويات البلدين.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تطلعه إلى أن تسهم زيارة رئيس وزراء جمهورية فيتنام إلى الإمارات في دفع علاقات التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب تخدم مصالحهما المشتركة.

وتم استعراض فرص تنمية العلاقات الإماراتية – الفيتنامية الطموحة خلال الفترة المقبلة والبناء على ما تحقق خلال العقود الماضية خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة إضافة إلى العمل المناخي والطاقة المتجددة وغيرها من الجوانب التي تشكل مقومات رئيسة لتعزيز التنمية والتقدم والازدهار المستدام في البلدين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تنمية علاقاتها مع فيتنام منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال عام 1993 بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويحقق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.

وأشار إلى النمو المستمر الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع دولة الإمارات وفيتنام حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 12.12 مليار دولار خلال العام الماضي بنسبة نمو 38.7 بالمئة مقارنة بعام 2022.

كما أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سعي دولة الإمارات بصفتها "شريك حوار قطاعي" في رابطة "الآسيان" إلى تعزيز شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع فيتنام التي تعد أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات بين دول الرابطة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "شهدت اليوم مع معالي رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين".

وقال على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، الاثنين: "فيتنام من أسرع الدول نمواً في القارة الآسيوية.. ونحن الشريك التجاري الأكبر معهم في المنطقة .. والتبادل التجاري غير النفطي بيننا حقق نمواً بلغ 38 بالمئة بين العامين 2022 و 2023".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "شركاتنا الوطنية مثل موانىء دبي العالمية ومبادلة وبروج تدير استثمارات ضخمة في فيتنام .. واليوم تجارتنا غير النفطية معهم بلغت أكثر من 12 مليار دولار في 2023".

من جانبه أكد رئيس الوزراء الفيتنامي اهتمام بلاده بتعزيز علاقات تعاونها مع دولة الإمارات وفتح آفاق جديدة لشراكاتهما الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقق تطلعات شعبيهما نحو المستقبل.