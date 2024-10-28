وأعلنت الوزارة في سبتمبر شراء 430 ألف طن من القمح الروسي بسعر 235 دولارا للطن من خلال الشراء المباشر.

وتسعى مصر، وهي أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، إلى استيراد 3.8 مليون طن من القمح بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سعى لإطلاق أكبر ممارسة في تاريخ مصر لتغطية أكثر من نصف احتياجاتها السنوية من القمح مع تمديد عمليات التسليم حتى أبريل 2025.

وبدأت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، بعد ذلك مفاوضات مباشرة مع الموردين.

وبعد مفاوضات دامت أسابيع، أعلنت وزارة التموين أنها تعاقدت على 430 ألف طن من القمح الروسي.