تحركات الأسعار

بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2732.98 دولار للأونصة.

وسجلت الأسعار مستوى قياسيا عند 2758.37 دولار للأونصة يوم الأربعاء.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2745.10 دولار للأونصة.

ويتجه مؤشر الدولار إلى تحقيق أفضل أداء شهري له منذ أبريل 2022، وهو ما يجعل حيازة المعدن النفيس أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

ومن المرتقب صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على السياسة النقدية للمركزي الأميركي.

وتتضمن البيانات المتوقعة تقرير الوظائف في الولايات المتحدة وفرص العمل وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، وكلها بيانات مهمة لتقييم متانة سوق العمل واتجاهات التضخم.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، تتوقع الأسواق فرصة نسبتها 97 بالمئة لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأميركي في نوفمبر.

ويرتفع الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ويعتبر تحوطا في مواجهة التقلبات السياسية والاقتصادية.

وتلقى الذهب بعض الدعم من حالة الغموض المحيطة بالانتخابات الأميركية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر.

وتظهر أحدث استطلاعات الرأي منافسة متقاربة بين دونالد ترامب وكامالا هاريس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 33.42 دولار للأونصة.

وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1019.30 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1186.35 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى في عشرة أشهر في الجلسة السابقة.