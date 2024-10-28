ويتنافس دونالد ترامب وكامالا هاريس في الأيام الأخيرة قبل التصويت، الذي من المتوقع أن يكون الأغلى في التاريخ.

وقد جمع المرشحون والمجموعات المتحالفة معهم أكثر من 3.8 مليار دولار بحلول منتصف أكتوبر.

وفقاً لتحليل أجرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية لسجلات تمويل الحملات الانتخابية:

تبرع المليارديرات بما لا يقل عن 695 مليون دولار، أو نحو 18 بالمئة من إجمالي الأموال التي تم جمعها خلال هذه الدورة الانتخابية.

ترامب يعتمد بشكل خاص على نخبة الأثرياء في الولايات المتحدة؛ إذ جاء حوالي ثلث الأموال التي جمعتها الحملة والمجموعات المتحالفة معه من المليارديرات، مقارنة بحوالي 6 بالمئة من الأموال التي جمعتها مجموعات متحالفة مع هاريس.

من يناير 2023 حتى منتصف أكتوبر 2024، جمعت المجموعات الداعمة لجو بايدن وكامالا هاريس 2.2 مليار دولار، متجاوزةً المجموعات المؤيدة لترامب التي جمعت 1.7 مليار دولار.

يستخدم ما لا يقل عن 144 شخصاً من قائمة المليارديرات في الولايات المتحدة، المكونة من نحو 800 شخص، ثرواتهم للتأثير على انتخابات 2024.

وبحسب تقرير الصحيفة، تشرح الأرقام القفزة الكبيرة في حجم الأموال التي دخلت السياسة الأميركية منذ قرار المحكمة العليا في العام 2010 في قضية "سيتيزنز يونايتد ضد لجنة الانتخابات الفدرالية"، والذي سمح للأفراد بمنح مبالغ غير محدودة لجماعات العمل السياسي الكبرى التي تعمل بشكل مستقل عن الحملات الرسمية.

ومن المرجح أن تُقلل ملفات الحملات الانتخابية من إجمالي التبرعات التي قدمها الأثرياء، إذ يظل بعض المتبرعين مجهولي الهوية في بعض المنظمات غير الربحية.

ووفقاُ لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، بشكل خاص إنه قدم 50 مليون دولار لمنظمة غير ربحية مؤيدة لهاريس، رغم أن هذا الرقم لم يظهر بعد في أي كشف مالي علني.

منافسة متقاربة

تعلق خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "لا يمكن القول إن هناك مرشحاً دون آخر غير مدعوم من الأغنياء؛ فكما أن هناك رجال أعمال ومليارديرات أعلنوا دعمهم وتبرعهم لترامب، مثل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، هناك أيضاً من المليارديرات من أعلن دعم هاريس".

في تقدير رمسيس، فإن الكفتين متوازنتين نسبياً في سياق الدعم السياسي على الأقل، بينما "المهم هو من يمتلك نفوذاً أكبر على الرأي العام، مثل المؤثرين في وسائل الإعلام وأصحاب الثروات"، مشيرة إلى تأثير اللوبيهات القوي في هذا السياق داخل المجتمع الأميركي، ومنهم اللوبي اليهوي.

وأشارت إلى أنه بالحديث عن الولايات، فإن معظم الولايات الكبرى التي يقطنها رجال أعمال ربما تتجه نحو ترامب بشكل أكبر منه إلى هاريس، لكن النسب قد تتغير مع كل إعلان يُنشر ضمن البرامج الانتخابية أو خلال الجولات التي يتحدث فيها المرشحون عن السياسات الأميركية المستقبلية. لكنها أفادت بأن هذا الأمور قد تصب في الأخير في صالح كامالا هاريس وليس دونالد ترامب، على عكس كثير من التقديرات.

من هم أبرز المانحين لهاريس؟

وفق تحليل الصحيفة البريطانية، فإن حوالي 127 مليون دولار، أو ما يقرب من 6 بالمئة، من تمويل هاريس، جاءت من قبل مليارديرات، وهي نسبة أصغر بكثير من نسبة ترامب.. ورصد التقرير أسماء مجموعة من أبرز المتبرعين لنائبة الرئيس الأميركي مرشحة الحزب الديمقراطي، على النحو التالي:

داستن موسكوفيتز

شارك داستن موسكوفيتز في تأسيس فيسبوك مع زميله في كلية هارفارد مارك زوكربيرغ قبل أن يؤسس شركة برمجيات إدارة الأعمال Asana.

تبلغ ثروة موسكوفيتز الصافية 15 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس. وقد تبرع بمبلغ 38 مليون دولار لمنظمة مؤيدة لهاريس معروفة باسم Future Forward وأكثر من مليون دولار لمجموعات أخرى تدعم نائب الرئيس.

موسكوفيتز، وهو منتقد صريح لرئيس شركة تسلا لرئيسها التنفيذي إيلون ماسك الذي يدعم ترامب، ومزاعمه بشأن المركبات ذاتية القيادة، هو من أنصار الإيثار الفعال، وهي طريقة تعتمد على البيانات للنظر في الجهود الخيرية.

ريد هوفمان

المؤسس المشارك لشركة لينكد إن ريد هوفمان، 57 عامًا، يعد أحد أكبر المتبرعين لكامالا هاريس.

المؤسس المشارك لشركة لينكد إن ريد هوفمان، 57 عامًا، يعد أحد أكبر المتبرعين لكامالا هاريس. هوفمان تبرع بمبلغ 10 ملايين دولار إلى Future Forward، وهي لجنة العمل السياسي المؤيدة لهاريس، و6 ملايين دولار أخرى إلى لجنة المساءلة الجمهورية، التي تنشر شهادات حاسمة من مؤيدي ترامب السابقين.

وصف هوفمان، الذي تبلغ ثروته الصافية 2.5 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس، خطة ترامب الاقتصادية - والتي تتضمن تعريفات جمركية واسعة النطاق - بأنها تضخمية. كما حذر مرارًا وتكرارًا من أن الرئيس السابق سيستهدف الشركات التي لا تنفذ أوامره إذا فاز في الانتخابات.

مايكل بلومبيرغ

لم يكن بلومبيرغ، عمدة نيويورك السابق البالغ من العمر 82 عامًا، والذي تبلغ ثروته الصافية أكثر من 104 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس، من محبي ترامب أبدًا.

في عام 2019، قال إنه وجد "موقف" ترامب و"أسلوبه" و"افتقاره إلى اللباقة" "مسيئًا". ثم أنفق أكثر من مليار دولار على حملة قصيرة الأمد للرئاسة - ثم قدم ملايين أخرى لمساعدة بايدن على الفوز.

في 30 مايو، اليوم الذي أدين فيه ترامب بتزوير السجلات التجارية في محاكمة الأموال السرية في نيويورك، قدم بلومبرج 19 مليون دولار إلى لجنة العمل السياسي المستقلة Future Forward التي كانت تدعم بايدن آنذاك.

لم يقدم تبرعًا عامًا لهاريس منذ ذلك الحين. ومع ذلك، ناقش هو وغيتس تقديم تبرع خاص بملايين الدولارات، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا.

من هم أبرز المانحين لدونالد ترامب؟

يشير تقرير الصحيفة إلى أن المجموعات المؤيدة لترامب تلقت ما لا يقل عن 568 مليون دولار من المليارديرات، أو ما يقرب من ثلث - 34 بالمئة تحديداً - من إجمالي الأموال التي جمعتها حملته. وجاء حوالي 432 مليون دولار من أربعة متبرعين فقط.

تيموثي ميلون

ميلون هو أحد أكبر المتبرعين لدورة الانتخابات للعام 2024، حيث قدم 150 مليون دولار إلى لجنة العمل السياسي الفائقة لترامب، Make America Great Again Inc ، بما يعادل حوالي 45 بالمئة من إجمالي تمويلها.

تبرع ميلون للحزب الجمهوري في الماضي. وفي العام 2020 قدم أكثر من 50 مليون دولار لجهود حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، لكن هذا تفوق عليه تبرعه لمجموعات ترامب هذا العام.

إيلون ماسك

قدم ماسك، أغنى رجل في العالم، أكثر من 118 مليون دولار إلى أميركا باك المؤيدة لترامب بحلول منتصف أكتوبر.

من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم؛ فقد قالت حملة جمع التبرعات لترامب هذا الأسبوع إن ماسك سيضاعف تبرعات المؤيدين حتى الحد القانوني البالغ 924600 دولار.

أنفقت أميركا باك أكثر من 133 مليون دولار على لافتات الساحات والإعلانات والموظفين لطرق الأبواب وتشجيع الناس على التصويت.

كما دفع ماسك للناخبين المسجلين في الولايات المتأرجحة 47 دولارًا للتوقيع على عريضة وأعطى بضعة أشخاص مليون دولار لكل منهم. بينما حذرت وزارة العدل من أن المدفوعات قد تنتهك القانون الأمريكي.

على الرغم من رئاسته لشركات Tesla وSpaceX وxAI وX، فقد استثمر ماسك قدرًا كبيرًا من وقته في الانتخابات، وحشد الناخبين على خشبة المسرح في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة الحاسمة ونشر باستمرار على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به.

ينظر الملياردير إلى اللوائح الحكومية باعتبارها عقبات أمام رؤيته للمستقبل ويبدو أنه يعتقد بأنه إذا فاز ترامب، فسوف يكتسب نفوذًا كبيرًا على كيفية تعامل الحكومة مع شركاته، التي تستفيد بالفعل من ائتمانات ضريبة المركبات الكهربائية والعقود الفيدرالية بمليارات الدولارات.

ميريام أديلسون

أديلسون، طبيبة إسرائيلية أميركية وأرملة شيلدون أديلسون، تبرعت بأكثر من 100 مليون دولار لمؤسسة Preserve America Pac المؤيدة لترامب.

هي مالكة كازينو لاس فيغاس ساندز وصحيفة لاس فيجاس ريفيو جورنال وإسرائيل اليوم، وهي أيضًا المالكة الأغلبية لفريق كرة السلة دالاس مافريكس. وتبلغ ثروتها الصافية أكثر من 34 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس.

ليز وديك أويهلين

تبرع ليز وديك أويهلين، مؤسسا شركة الشحن والتعبئة والتغليف Uline، بنحو 70 مليون دولار لـ Restoration Pac المؤيدة لترامب و10 ملايين دولار أخرى لشركة Maga Inc.

معايير الدعم

بدوره، أوضح مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية بالقاهرة، بلال شعيب، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن ماراثون وسياق الانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية يعتمد بشكل أساسي على توجهات الناخب الذي يأخذ بعين الاعتبار عدة معايير، من بينها نظام المجمع الانتخابي المعمول به هناك.

بالإضافة إلى رؤية المرشحين الرئاسيين تجاه القضايا الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك قضايا الشرق الأوسط ودعم إسرائيل.

جميع تلك العوامل يضعها المليارديرات والأثرياء بعين الاعتبار لتوجيه بوصلتهم حيال أي من المرشحين، وبما قد يؤثر ويخدم أعمالهم واستثماراتهم المختلفة.

وأفاد بأن عديداً من المؤشرات المرتبطة بسياسات ترامب الاقتصادية تشير إلى أن تلك السياسات قد تدفع بعض الناخبين لدعمه في مواجهة هاريس، خاصةً أنه خلال ولايته الأولى اتخذ عدة إجراءات لتخفيض الضرائب على المستثمرين.

كما أن خلفيته كرجل أعمال تجعله منسجماً إلى حد كبير مع مجتمع رجال الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية، وبالتالي يستحوذ على جانب كبير من الدعم في هذا السياق.

من جهة أخرى، تتماشى رؤية هاريس مع الاستقرار السياسي، حيث تركز على تعزيز استقرار الولايات المتحدة وانسحابها من بعض الصراعات السياسية، وهو ما يقيمه الناخب الأميركي وعديد من الأثرياء بشكل إيجابي.

واختتم شعيب: "في النهاية، يعتمد اختيار الناخب على جانبين رئيسيين: الجانب السياسي، حيث يرى بعض رجال الأعمال والمستثمرين أن استقرار البلاد هو الأهم ويميلون بالتالي إلى هاريس. أما من يركزون على مناخ الاستثمار والحوافز المقدمة للمستثمرين والأثرياء، فقد يميلون لدعم ترامب".