وقالت شركة ماكدونالدز في بيان أصدرته، أمس الأحد، إنها توقفت عن توزيع شرائح اللحم البقري، التي تزن 4 أونصات (113 جراما) في المنطقة المتضررة "حرصا على السلامة".

وأوضحت أنها علمت الآن أن وزارة الزراعة في ولاية كولورادو قد أكملت اختبارات أكدت عدم اكتشاف بكتيريا إي كولاي في العينات المأخوذة وأنه لا توجد حاجة لمزيد من الاختبارات.

وقالت الشركة في إشارة إلى شرائح البصل: "يبدو أن المشكلة تقتصر على مكون ومنطقة جغرافية معينين، ونحن واثقون للغاية من أن أي منتج ملوث مرتبط بهذا التفشي قد تم إزالته من سلسلة التوريد لدينا وأصبح خارج جميع مطاعم ماكدونالدز".

وأفادت السلطات الصحية الأميركية أن بكتيريا إي كولاي عادة ما تكون غير ضارة وتشكل جزءا من الجهاز الهضمي السليم، لكن بعض السلالات قد تصيب الأشخاص بالإسهال أو التسمم، بل يمكن أن تؤدي حتى إلى فشل كلوي مميت.

وتراجعت أسهم شركة ماكدونالدز، الثلاثاء، بنحو 6 بالمئة، بعد أن ارتبط اسم شركة الوجبات السريعة العملاقة بتفشي بكتيريا إيشيريشيا إيكولي في عدة ولايات أميركية.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن مسنا توفي في كولورادو وعولج 10 آخرون في المستشفيات فيما يتعلق بتفشي البكتيريا الإشريكية القولونية (إي.كولاي)، مع بدء ظهورها في 27 سبتمبر.

وتم الإبلاغ عن 49 حالة في 10 ولايات، وكانت أعلى الأرقام في كولورادو ونبراسكا.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن عدد الحالات من المرجح أن يكون أعلى بكثير من العدد المبلغ عنه.

وتراجع سهم الشركة بأكثر من 7.6 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، ليهبط من مستوى 314.70 دولارا للسهم إلى مستوى 292.61 دولار.