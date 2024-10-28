وتشمل التدابير تعزيز خدمات الولادة ورعاية الأطفال، وزيادة تدابير الدعم للتعليم والإسكان والتوظيف، فضلاً عن بناء “ثقافة جديدة للزواج والإنجاب” بشكل نشط.

ومع بداية هذا العام، قال المكتب الوطني للإحصاء في الصين، إن إجمالي عدد السكان في الصين انخفض بمقدار 2.08 مليون شخص أو 0.15 بالمئة إلى 1.409 مليار نسمة في عام 2023.

وتواجه الدولة التي لديها أكبر عدد من السكان في العالم،أزمة ديموغرافية مع قوى عاملة تغلب عليها الشيخوخة واقتصاد متباطئ ونمو سكاني في أدنى مستوياته منذ عقود.

ورغم أن السلطات وضعت حدّا لسياسة الطفل الواحد في العام 2016 ثم سمحت لكل زوجين بإنجاب ما يصل إلى ثلاثة أطفال العام الماضي، إلا أن معدل المواليد استمر في الانخفاض على مدى السنوات الخمس الماضية.

وكانت السلطات الصينية قد دعت في وقت سابق الحكومات المحلية إلى زيادة الإنفاق على الصحة الإنجابية وتحسين خدمات رعاية الأطفال.

وانخفض معدل المواليد في الصين العام الماضي إلى 7,52 مواليد لكل ألف شخص، وهو أدنى مستوى منذ بدأت البلاد تدوين السجلات عام 1949 وفق المكتب الوطني للإحصاءات.

ويعود ذلك خصوصا إلى ارتفاع كلفة العيش والتحوّل نحو عائلات أقل عددًا.