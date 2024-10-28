وطرحت الشركة، وهي جزء من مجموعة الطاقة الحكومية، حصة نسبتها 25 بالمئة بلغ سهر السهم فيها 390 بيسة عمانية (1.01 دولار)، وهو الأعلى في نطاق السعر الاسترشادي.

وزاد الطلب 2.7 مرة تقريبا عن العرض، بما في ذلك من المستثمرين الرئيسيين.

وانخفض سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج العمانية اليوم 8.7 بالمئة ليسجل 356 بيسة بحلول 0900 بتوقيت جرينتش، ما أدى إلى تراجع المؤشر العماني 0.1 بالمئة.