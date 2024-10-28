وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 519.80 نقطة بحلول الساعة 0815 بتوقيت غرينتش. وسجل أول خسارة أسبوعية له في ثلاثة أسابيع الجمعة.

وتأثر المؤشر ستوكس 600 الرئيسي بقطاع الطاقة الذي هبط 1.7 بالمئة. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من خمسة بالمئة بعد تقليل إيران من شأن الضربات التي شنتها إسرائيل عليها.

وارتفع قطاع السفر والترفيه الذي يشمل أسهم شركات الطيران بنحو واحد بالمئة.

وهوى سهم فيليبس بنسبة 13 المئة بعد أن خفضت الشركة الهولندية لتصنيع الأجهزة الطبية توقعاتها لمبيعات هذا العام.

ومن المقرر أن يلقي لويس دي جيندوس نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كلمة في وقت لاحق من اليوم. ومن المرتقب أن تصدر البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في السويد ومبيعات التجزئة لشهر سبتمبر غدا الثلاثاء.

وستعلن منطقة اليورو الأربعاء البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي وثقة المستهلكين والمعنويات الاقتصادية فيما ستصدر ألمانيا بيانات أسعار المستهلكين والناتج المحلي الإجمالي وبيانات التوظيف.

ومن المقرر أيضا صدور توقعات الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا والبيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا والموازنة البريطانية يوم الأربعاء. وستصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو وفرنسا وإيطاليا يوم الخميس.

وستتأثر أيضا معنويات السوق بأرباح كبرى الشركات الأميركية.

ومن المقرر أن تعلن شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، ومايكروسوفت وميتا وأبل وأمازون عن نتائجها الفصلية الخميس المقبل.