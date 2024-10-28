وبحسب تقديرات وكالة بلومبرغ للأنباء استنادا إلى بيانات مجلس الذهب الصيني الصادرة الاثنين تراجع إجمالي الطلب على الذهب في الصين خلال الربع الثالث بنسبة 22 بالمئة سنويا إلى 218 طنا، في حين تراجع استهلاك قطاع المجوهرات بنسبة 29 بالمئة إلى 130 طنا، في حين تراجع الطلب على السبائك والعملات المعدنية بنسبة 9 بالمئة إلى 69 طنا.

يذكر أن أسعار الذهب العالمية ارتفعت بنحو الثلث منذ بداية العام الحالي لتصل إلى مستوى قياسي جديد في الأسبوع الماضي، مع زيادة مشتريات البنوك المركزية إلى جانب استمرار طلب المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وأدى ارتفاع أسعار الذهب إلى جعل المجوهرات والمشغولات الذهبية أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين في الصين، في حين أن أغلب هؤلاء المستهلكين يشعرون بالقلق نتيجة استمرار تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات مجلس الذهب الصيني تراجع استهلاك الذهب في الصين خلال أول 9 شهور من العام الحالي بنسبة 11 بالمئة سنويا إلى 742 طنا.

وفي الشهر الماضي تراجعت واردات الصين من الذهب بدون حساب مشتريات البنك المركزي والخزانة العامة بنسبة 22 بالمئة سنويا إلى 97 طنا فقط.