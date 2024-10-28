وقال إيريك ييب المدير التنفيذي لإدارة الوسطاء في هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة بهونغ كونغ في كلمة له أمام أسبوع تكنولوجيا الخدمات المالية السنوي الاثنين إن السلطات ستنشر بنهاية العام الحالي قائمة نهائية بمنصات التداول التي ستحصل على رخصة عمل كاملة بعد انتهاء فترة تقييم عملها بالرخصة المؤقتة.

وأضاف أن "المنصات صاحبة الطلبات والشركات المشغلة لها، استوعبت بشكل كبير ملاحظاتنا، وهي مستعدة لرصد الموارد اللازمة لعلاج المشكلات وتبني وجهة نظر طويلة المدى لتطوير أعمالها في بيئة منظمة".

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هونغ كونغ تعهدت في عام 2022 بدعم مركز للأصول الرقمية في المدينة كجزء من الجهود الرامية إلى تحسين صورتها في أعقاب حملة سياسية أضعفت جاذبيتها للمستثمرين.

لكن الموافقة على طلبات ترخيص إنشاء منصات لتداول العملات الرقمية جاءت أبطأ من التوقعات، حيث تمت الموافقة على إصدار 3 تراخيص كاملة فقط، في حين هناك 11 طلبا تنتظر الموافقة، بحسب القوائم الرسمية.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة بلومبرغ أن هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة رصدت بعض الممارسات غير المرضية في بعض تلك الشركات خلال عمليات الفحص التي تقوم بها منذ منحها التراخيص المؤقتة في يونيو الماضي.

وقال إيريك ييب إن الهيئة تعتزم تشكيل لجنة استشارية مع بداية العام المقبل لتعزيز التعاون مع شركات التداول المرخصة، كما تعمل سلطات المدينة على صباغة إطار عمل تنظيمي شامل لمكاتب التداول خارج البورصة والجهات التي تركز على العملات المشفرة.

وفي بيان منفصل أعلنت شركة هونغ كونغ للتداول والمقاصة، الاثنين، اعتزامها إطلاق سلسلة مؤشرات للأصول الافتراضية بهدف توفير المزيد من المعايير القياسية لتسعير عملتي بيتكوين وإيثر في النطاقات الزمنية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.