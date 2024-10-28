فيما ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 45 بالمئة ليبلغ 2.192 مليار درهم (600 مليون دولار) خلال الفترة نفسها مقارنة بـ 1.513 ملياردرهم تم تسجيلها في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت المجموعة أداءها القوي في إطار نتائجها المالية التي أعلنتها مؤخرا لتلك الفترة إلى التخطيط الجيد للمشاريع والتوسع التشغيلي الاستراتيجي عبر جميع أقسامها إضافة إلى الطرح العام الأولي الناجح لشركة "إن إم دي سي إينيرجي".

وحققت المجموعة معدلات نمو في صافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2024، مسجلة 731 مليون درهم بزيادة قدرها 16 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 وإيرادات بلغت 6.392 مليار درهم بزيادة وصلت إلى 50 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وتعليقا على النتائج، قال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة، مجموعة إن إم دي سي إن المجموعة تقوم بدور محوري في دعم القطاعات الحيوية في دولة الإمارات عبر أداء مالي مميز يجسد قوة أعمالنا ويعكس متانة اقتصاد الإمارات المزدهر واتسمت نتائج هذا الربع بنجاحات ملفتة من الناحية التشغيلية تمكنا خلالها من تنفيذ مبادرات استراتيجية متعددة بلغت ذروتها في الإدراج الناجح لشركة "إن إم دي سي إينيرجي"..وتعكس أنشطتنا المستويات المتقدمة لمشاريعنا وقدرتها على إطلاق العنان لإمكانيات جديدة وتعزيز العائدات على شركائنا.

من ناحيته، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي، لمجموعة "إن إم دي سي" إن نتائج المجموعة للأشهر التسعة الأولى من العام 2024 تعكس التزامها الراسخ برؤية مستقبلية تستهدف الاستفادة من الفرص وتجاوز التحديات، مع التركيز على التوسع الرأسي والأفقي وتحقيق قيمة مستدامة للشركاء والمساهمين.. وأضاف أن النجاح الذي حققته المجموعة يعكس قوة استراتيجيتها الشاملة، ويؤكد التزامها بتقديم حلول مبتكرة تدعم التوجهات الاقتصادية المستدامة وتعزز ريادتها لقطاع تطوير البنية التحتية على مستوى المنطقة.