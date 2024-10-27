وقال نائب رئيس الحكومة العراقية لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، إن "وزارة النفط وقعت اليوم عقود تطوير حقول نفطية وغازية ورقع إستكشافية تقع في عدد من المحافظات مع الشركات الفائزة وهي حقول الفاو وجبل سنام وديمة وعلان وساسان وسومر وعدان وأبو خيمة وشرقي بغداد والفرات الأوسط والخليصية والقرنين وزرباطية والظفرية".

وأوضح أن الشركات التي فازت بعقود هذه الحقول والرقع الاستكشافية هي كل من" كار العراقية وشركات صينية أبرزها يوجي وجيو جيد وسينوك وزينهوا وزيبيك وأنتن أويل ".

وذكر الوزير العراقي" أن عمليات التطوير ستضيف طاقات إنتاجية تقدر 800-850 مليون قدم مكعب من الغاز و750 الف برميل من النفط الخام في إطار خطة الحكومة لزيادة الاستثمار في قطاع الغاز والنفط وتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة".

وأكد "أن الوزارة لديها خطط كبيرة وواعدة لتطوير الرقع الاستكشافية والحقول المكتشفة غير المطورة في جولات قادمة لزيادة الاحتياطي النفطي والغازي للبلاد وتأمين الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيمياوية والصناعات الأخرى".

يعمل العراق حاليا على سلسلة مشاريع تنموية لغاية عام 2028 لرفع الطاقات الإنتاجية للنفط الخام إلى 6 ملايين و500 الف برميل يوميا والطاقات التصديرية إلى 5 ملايين و250الف برميل يوميا وإنتاج الغاز إلى أكثر من 4250 مليون قدم مكعب من الغاز وزيادة الطاقة التكريرية في المصافي العراقية إلى مليون و500 الف برميل يوميا فضلا عن زيادة السعات الخزنية للنفط الخام والطاقات الخزنية للمشتقات النفطية.

ولدى العراق حاليا احتياطيات هائلة من النفط الخام تبلغ 153 مليار برميل والغاز بنحو 127 تريليون قدم مكعب.