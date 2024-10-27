وقالت الشركة في بيان للبورصة القطرية إن العقد يتعلق بأعمال الهندسة والتوريد والبناء والتركيب والتشغيل لمشروع ربط الألياف الجديد.

وستقوم حالول للخدمات البحرية، بموجب العقد، بتمديد نظام كابلات ألياف جديدة من منطقة الكعبان إلى راس لفان ومنها إلى منطقة حقل الشاهين البحري.

وسيتم تمديد الكابل الذي يبلغ طوله 140 كيلومترا باستخدام معدات متخصصة وجسور في قاع البحر.