وقالت بوان في بيان للبورصة السعودية إنها ستدفع مبدئيا 80 مليون دولار للبائع، مقابل نقل ملكية 80 بالمئة من أسهم الشركة إليها "بعد استيفاء الشروط المحددة"، على أن تدفع بعدها 60 مليون دولار بحد أقصى إذا حققت الشركة نتائج مالية محددة على مدى ثلاث سنوات.

كما اتفق الطرفان على أن تشتري بوان الأسهم المتبقية من حصص ملكية الشركة البالغة 20 بالمئة بعد صدور القوائم المالية المدققة للعام المالي 2027 أو 2028.

وتخضع الاتفاقية لعدد من الشروط، منها موافقة الهيئة العامة للمنافسة، بالإضافة إلى موافقة الشركتين.

تأسست بتروناش في عام 2000 بالإمارات، وهي متخصصة في مجال تصنيع حلول المنظومات الهندسية المتكاملة في قطاع النفط والغاز.

وتعمل بتروناش بشكل رئيسي في أسواق مجلس التعاون الخليجي، ولديها نحو ألف موظف وعدد من المصانع في الدمام ودبي وأبوظبي والدوحة وفي تشيناي بالهند وتورد منتجاتها بشكل رئيسي إلى شركات النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي.