وانضمت الولايات المتحدة إلى دول أخرى في الدعوة إلى وقف دائرة المواجهة بين إسرائيل وإيران، وذلك بعد أن ضغطت على إسرائيل لتجنب استهداف مواقع الطاقة والمواقع النووية الإيرانية، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر السعودي 1.5 بالمئة منهيا خسائر على مدى ثلاث جلسات بقيادة مجموعة التيسير التي قفز سهمها 3.6 بالمئة.

وصعد أيضا سهم اتحاد اتصالات 2.2 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة تحقيق ربح صاف 829 مليون ريال (220.9 مليون دولار) ارتفاعا من 524 مليون ريال قبل عام.

وفي قطر، ارتفع المؤشر الرئيسي 1.5 بالمئة مع صعود جميع الأسهم المدرجة عليه، منها شركة صناعات قطر التي ارتفع سهمها 1.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تقدم مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9 بالمئة مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 2.5 بالمئة.