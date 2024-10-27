وقال البنك إن زيادة صافي الأرباح ترجع بشكل رئيسي إلى "ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية".

وبحسب البنكد فقد قابل هذا "ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 23.1 بالمئة نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك ورواتب ومزايا الموظفين و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، بالإضافة الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 379 مليون ريال الى 688 مليون ريال بنسبة 81.5 بالمئة".

وعلى مدار التسعة أشهر الأولى من العام، بلغت الأرباح الصافية لمصرف الراجيح، 14.2 مليار ريال بزيادة سنوية حوالي 14.1 بالمئة.

يذكر أن مصرف الراجحي تأسس عام 1957، وهو من أكبر البنوك في العالم من حيث القيمة السوقية والأكبر في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية، بإجمالي أصول 801 مليار ريال سعودي، ورأس مال مدفوع 40 مليار ريال سعودي، وقاعدة موظفين تزيد على 20 ألف موظف، وشبكة فروع تزيد على 510 فروع، بحسب موقعه الإلكتروني.