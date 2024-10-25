وبلغ الدخل التشغيلي للشركة 4.6 مليارات يورو (نحو 4.9 مليارات دولار)، بزيادة نسبتها 14.4 بالمئة على أساس سنوي، بناء على الأساس المعلن.

وبلغ صافي الدخل على أساس ربع سنوي، والمنسوب للمساهمين، 2.82 مليار يورو، بزيادة طفيفة عن العام السابق.

وارتفع صافي المبيعات لدى سانوفي في الربع الثالث إلى 13.44 مليار يورو ، مقابل 11.96 مليار دولار قبل عام.

وزادت مبيعات اللقاحات بنسبة 25.5 بالمئة مدفوعة بمبيعات تطعيمات الأنفلونزا والفيروس المخلوي (أر إس في).