وارتفعت الإيرادات المجمعة للشركة 0.7 بالمئة إلى 27.4 مليار درهم، كما زادت قاعدة عملائها 6.1 بالمئة إلى 79.7 مليون، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وزادت ديون اتصالات المغرب 32.1 بالمئة إلى 23 مليار درهم بعدما أيدت محكمة تجارية حكما صدر في يوليو يقضي بأن تدفع الشركة 6.3 مليار درهم تعويضا لمنافستها (وانا كوربوريت) المعروفة باسمها التجاري (إنوي).

ورفعت إنوي، ثالث أكبر شركة اتصالات في المغرب، الدعوى في 2021، متهمة اتصالات المغرب بإساءة استغلال موقعها المهيمن في السوق.

وتملك شركة الإمارات للاتصالات 53 بالمئة من اتصالات المغرب المدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس، بينما تملك الدولة المغربية 22 بالمئة.

وإلى جانب أعمالها في المملكة المغربية تدير اتصالات المغرب شركات تابعة في بنين وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى وتشاد والجابون وساحل العاج ومالي وموريتانيا والنيجر وتوجو.