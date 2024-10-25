وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) سيتوجه إلى الدوحة يوم الأحد لمحاولة استئناف المحادثات الرامية للتوصل لاتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وأوضح مكتب نتنياهو أن رئيس الموساد دافيد برنياع سيلتقي بمدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري.

واختتم مؤشر دبي الرئيسي التعاملات مرتفعا 0.3 بالمئة بقيادة مكاسب أسهم قطاعي الصناعة والمرافق.

وارتفع سهم شركة سالك المشغلة لبوابات التعرفة المرورية 1.1 بالمئة وقفز سهم شركة باركن ثلاثة بالمئة.

وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.3 بالمئة وكسب سهم شركة هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) المملوكة للدولة 0.4 بالمئة.

وقال أحمد نجم، رئيس قسم أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدى إكس.إس دوت كوم، إن التوقعات لمؤشر دبي تظل متفائلة إذ من المتوقع أن يدعم إعلان المزيد من بيانات أرباح الربع الثالث المزيد من الارتفاع، مما يحافظ على اتجاهه الصعودي مقارنة بنظرائه في المنطقة، بحسب رويترز.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة، مع تقدم سهم بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنوك الإمارات، 1.1 بالمئة كما قفز سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) 14.4 بالمئة.

وكسب سهم إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية 6.4 بالمئة إذ ارتفع صافي ربح الشركة في الربع الثالث 69 بالمئة على أساس فصلي إلى 7.6 مليون درهم (2.07 مليون دولار).

وارتفعت أسعار النفط، وهي محرك رئيسي في اقتصاد الخليج، 0.8 بالمئة إلى 74.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 1130 بتوقيت غرينتش.

وواصل مؤشر دبي مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي، لينهي الأسبوع مرتفعا 0.2 بالمئة، في حين سجل مؤشر أبوظبي خسائر أسبوعية بلغت 0.9 بالمئة، وفقا لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن.