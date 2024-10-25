ووصفت إيني أداءها بـ"المرن" رغم "البيئة التجارية الضعيفة"، وقالت إنها بصدد زيادة برنامج إعادة شراء الأسهم إلى ملياري يورو.

وفي الربع الثالث من 2024، سجل قطاع التنقيب والإنتاج بالشركة أرباحا أولية، معدلة، قبل احتساب الضرائب والفوائد بلغت 2.3 مليار يورو.

وفي المقابل، شهد قطاع التكرير أرباحا معدلة مفترضة قبل احتساب الضرائب والفوائد بنحو 30 مليون يورو، مما يظهر تراجع الأرباح على أساس سنوي ومتتالٍ بسبب تدهور في البيئة التشغيلية.

وبحسب وكالة بلومبرغ، فقد خفضت "إيني" توقعاتها للأرباح للعام الحالي، نتيجة تراجع آفاق أسعار النفط، وانخفاض هوامش الأرباح من عمليات التكرير والمنتجات الكيميائية.

وقد خفضت "إيني" توقعاتها للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب للسنة إلى 14 مليار يورو (15.2 مليار دولار) بدلاً من التقديرات السابقة التي بلغت حوالي 15 مليار يورو، وفقا لما ذكرته بلومبرغ.