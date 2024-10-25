تحركات الأسهم

تراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش في طريقه لتكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع مع تقييم المستثمرين لتقارير أرباح الشركات ومسار خفض الفائدة العالمية والانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

وهبط قطاع السيارات 0.9 بالمئة، بينما أدت النتائج الإيجابية من بنك "نات وست" إلى صعود قطاع البنوك 0.4 بالمئة.

وانخفض سهم شركة مرسيدس بنز الألمانية لتصنيع السيارات 3.7 بالمئة بعدما جاءت أرباح قسم السيارات الرئيسي في الربع الثالث أقل بكثير من التقديرات، بينما هوى سهم فاليو 7.5 بالمئة بعدما خفضت شركة توريد قطع السيارات أهداف مبيعاتها السنوية للمرة الثانية هذا العام.

وخسر سهم شركة ريمي كوانترو الفرنسية للكحوليات ثلاثة بالمئة عند الفتح بعدما قلصت توقعاتها بتعافي مبيعات العام بأكمله تدريجيا وذلك عقب هبوط المبيعات الفصلية أكثر من المتوقع.

ونزل السهم في أحدث التعاملات 0.3 بالمئة.