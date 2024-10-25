وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار ، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين الاثنين المقبل، والسندات الخمسية والسباعية يوم الثلاثاء المقبل.

باعت الوزارة الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار، وجاء الطلب على فئات السندات أجل عامين وأجل 5سنوات أقل المتوسط بقليل وعلى السندات أجل 7 سنوات فوق المتوسط.

وباعت وزارة الخزانة الأميركية أمس سندات مدتها 20 عاما بقيمة 13 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب في هذا الطرح في حدود المتوسط.