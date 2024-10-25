وبلغت أرباح السهم الواحد بعد استبعاد البنود الخاصة 0.3 دولارا للسهم مقابل 0.38 دولارا خلال الربع الثالث من العام الماضي.

كان متوسط توقعات المحللين للأرباح المعدلة 0.16 دولارا للسهم.

في الوقت نفسه زادت إيرادات تشغيل أميركان أيرلاينز بنسبة 1.2 بالمئة سنويا إلى 13.6 مليار دولار مقابل 13.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون إيرادات بقيمة 13.5 مليار دولار.

وقالت الشركة إنها تتوقع أرباحا معدلة خلال الربع الأخير من العام الحالي تتراوح بين 0.25 و0.5 دولارا للسهم، في حين يتوقع المحللون 0.3 دولارا للسهم.

كما تتوقع الشركة وصول أرباحها المعدلة خلال العام الحالي ككل إلى ما بين 1.35 و1.6 دولارا للسهم في حين كانت التوقعات السابقة تتراوح بين 0.7 دولارا و1.3 دولارا، وتوقعات المحللين عند 1.22 دولارا للسهم.