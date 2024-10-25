وذكرت إيني في بيان الخميس أنها تستهدف من خلال هذه الخطة تقليل اعتماد شركة الكيماويات فيرساليس على إنتاج الكيماويات الأساسية، التي تواجه تراجعا هيكليا ومستمرا في أوروبا.

وأضافت إيني أن فيرساليس تعتزم وقف تشغيل مصانع التكسير في بوجليا وصقلية ومصنع البولي إيثيلين في صقلية تدريجيا، وهو ما يؤكد ما نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء في وقت سابق.

وذكرت بلومبرغ أن هذه الخطة تأتي في الوقت الذي تواجه فيه صناعة الكيماويات الأوروبية لحظة حيوية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة واشتداد المنافسة من جانب المصانع في آسيا.

وفي وقت سابق من العام الحالي أوقفت شركة البتروكيماويات السعودية العملاقة سابك تشغيل مصنع تكسير النافتا التابع لها في هولندا. كما أغلقت إكسون موبيل الأميركية أنشطة الكيماويات التابعة لها في فرنسا.

وفي مايو الماضي أعلنت شركة ليوندل بازل مراجعة موقف بعض أصولها في أوروبا.

يذكر أن فيرساليس التي حققت آخر أرباح لها في عام 2017 سجلت خلال الربع الثاني من العام الحالي خسائر بلغت 220 مليون يورو.

وقالت إيني إن إعادة هيكلة وتوجيه الشركة سيتيح لها تحقيق التعادل بين النفقات والإيرادات خلال العام المقبل ثم تحقيق أرباح في العام التالي.

وأضافت إيني أن خطة الإصلاح ستدعم التأثير الإيجابي على العمالة في نهاية العملية، مشيرة إلى استثمارات الشركة في الكيماويات كبدها خسائر اقتصادية تقترب من 7 مليارات يورو خلال خر 15 عاما، منها 3 مليارات يورو خلال السنوات الخمس الماضية.