وفي كلمتها خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، الثلاثاء، سلطت يلين الضوء على النمو الاقتصادي الأمريكي منذ تعرض البلاد لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ودون أن تشير إلى ترامب بالاسم، قالت يلين، بحسب، مسودة مسبقة لتصريحاتها، إن إدارة بايدن أنهت فترة من الانعزال الدولي كانت "جعلت أميركا والعالم أسوأ حالا".

وأضافت: " انتقلنا من حالة فقدان الملايين لوظائفهم إلى تعاف تاريخي في سوق العمل".

واستطردت بالقول إن النمو الاقتصادي الأمريكي كان "أسرع تقريبا بضعف معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى في غضون العامين الحالي والماضي ، حتى مع سرعة انخفاض معدلات التضخم ".

وتمثل هذه الاجتماعات آخر تجمع مالي دولي واسع يعقد خلال إدارة بايدن ويأتي في وقت تشكل فيه القضايا الاقتصادية مصدر قلق كبير للناخبين الأمريكيين.

يشار إلى أن الجمهوريين ألقوا باللوم على إدارة بايدن وهاريس في وصول معدلات التضخم إلى أعلى مستوى لها منذ 40 عاما قبل أن تنخفض مرة أخرى.

وقال ترامب في المناظرة التي جرت في سبتمبر الماضي، إن إدارتهما "دمرت الاقتصاد".