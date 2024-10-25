وسجلت أسهم تسلا قفزة قوية بنسبة 22 بالمئة في وول ستريت، لتتحول إلى المنطقة الإيجابية هذا العام بزيادة قدرها نحو 5 بالمئة، ومسجلة أكبر مكسب لها منذ 2013.

نتائج فصلية قوية

كانت شركة تسلا قد كشفت، الأربعاء بعد إغلاق وول ستريت، عن أكبر ربح ربع سنوي لها منذ صيف عام 2023. كما توقع الملياردير إيلون ماسك أيضا نموًا يصل إلى 30 بالمئة في مبيعات المركبات العام المقبل، وكشف عن تحقيق سيارة "Cybertruck" ربحًا ربع سنويًا لأول مرة.

سجلت تسلا إيرادات فصلية بلغت 25.2 مليار دولار بزيادة قدرها 8 بالمئة على أساس سنوي، لكنها جاءت أقل بقليل من توقعات المحللين البالغة 25.37 مليار دولار. وأعلنت تسلا عن أرباح للسهم الواحد بلغت 72 سنتًا، متجاوزة متوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 58 سنتًا.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 17.3 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار دولار.

جاء هذا النمو في أعمال الشركة بعد أربعة فصول متتالية من الأرباح المخيبة للآمال لأكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم، والتي عانت وسط تباطؤ الطلب من المستهلكين.

هذا النمو القوي في أرباح تسلا عزز من مكانة ماسك في صدارة مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، حيث وسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه. ومنذ بداية العام الحالي ارتفعت ثروة إيلون ماسك بواقع 41.2 مليار دولار لتصل إلى 270 مليار دولار، ليتصدر بذلك قائمة أغنى أغنياء العالم التابعة لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات بفارق كبير عن أقرب منافسيه جيف بيزوس والتي تقدر ثروته بنحو 209 مليار دولار.

وكتب محللون في جيه بي مورغان في مذكرة: "نتوقع أن يدفع هذا الفائض المثير للدهشة في الأرباح رد فعلًا إيجابيًا قويًا في أسهم تسلا الخميس، بالنظر إلى درجة تكيف المستثمرين مع تفويت الشركة للأرباح".

لكن محللي دويتشه بنك شككوا في توقعات ماسك وكتبوا في مذكرة بعد تقرير الأرباح،" وجهة نظرنا أكثر تحفظًا عند 10-15 بالمئة، مع افتراض أن تسلا يمكنها طرح إصدار أرخص وبسعر أقل من طراز Y"، بحسب شبكة CNBC.

في حين يرى محللو مورغان ستانلي، الذين أوصوا أيضًا بشراء السهم، أن تنبؤ ماسك بنمو تسليمات المركبات في عام 2025 "ممكنة"، لكنهم حددوا تقديراتهم عند 14 بالمئة. وقال محللو مورغان ستانلي إن ذلك "يعتمد بوضوح على قدرة الشركة على تحسين الأسعار من خلال تقديم نموذج أرخص (الجيل التالي) وعروض التمويل والميزات المحسّنة".

يذكر أن القيمة السوقية للشركة قد قفزت بنحو 150 مليار دولار لتصل إلى 831 مليار دولار بحلول إغلاق جلسة الخميس في وول ستريت.