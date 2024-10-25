تحديث الأسعار

سجل الذهب في المعاملات الفورية 2733.63 دولار للأونصة بحلول الساعة 0018 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار سجلت مستوى قياسيا مرتفعا الأربعاء عند 2758.37 دولار ولا تزال مرتفعة بنسبة 0.5 على مدار الأسبوع حتى الآن.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2746.3 دولار للأونصة، بحسب بيانات رويترز.

وقال الجيش الإسرائيلي الخميس إنه قتل قياديا في حركة حماس شارك في الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وعمل أيضا في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وازداد الغموض أيضا بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر، إذ تظهر استطلاعات الرأي تقاربا كبيرا بين المرشحين دونالد ترامب وكاملا هاريس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة مسجلة 33.63 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.04 بالمئة ليسجل 1026.70 دولار.

وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1162 دولارا للأونصة، بعدما كسب ما يصل إلى 9.4 بالمئة في الجلسة السابقة مسجلا أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2023.