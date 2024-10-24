وقالت مجموعة "&e" إنه سيتم إطلاق إسم "إي آند PPF تيليكوم" على الشركة الجديدة المالكة لهذه الأصول.

وأضافت أن "هذا الاستثمار يمثل نقطة محورية في استراتيجية إي آند إنترناشيونال نحو التوسع وإضافة المزيد من المرونة إلى قدراتها التشغيلية من خلال تقديم خدمات الاتصالات داخل أسواق أوروبا الوسطى والشرقية، التي تتميز بالنمو الاقتصادي القوي والبيئة التنظيمية المستقرة بجانب ثبات أسعار الصرف، مما يحقق الاستفادة لمجموعة إي آند".

يذكر أنه في 24 سبتمبر، وافق الاتحاد الأوروبي على صفقة الاستحواذ، بعدما التزمت "&e" بمجموعة تعهدات أمام الجهات التنظيمية الأوروبية.

وذكرت مجموعة "&e" في بيانها، اليوم، إن الشركة الجديدة "إي آند PPF تيليكوم" تضم علامات تجارية في مجال تقديم خدمات الاتصالات مثل "Yettel" في كل من بلغاريا وهنغاريا والنمسا، بجانب "O2" في سلوفاكيا، بالإضافة إلأى تقديم خدمات البنية التحتية من خلال العلامة التجارية "CETIN".

وأضافت أن "إي آند PPF تيليكوم" تتميز بالأداء المالي القوي من خلال تقديم خدماتها لأكثر من 10 ملايين عميل، حيث بلغت الإيرادات المجمعة حوالي 2 مليار يورو، ووصل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى نسبة 44 بالمئة في عام 2023.

وبحسب بيان مجموعة "&e"، فإن قيمة صفقة الاستحواذ تبلغ 2.15 مليار يورو، إضافة إلى 200 مليون يورو نتيجة لخفض قيمة الدين وتحسن رأس المال العامل لمجموعة "إي آند PPF تيليكوم".

كما تخضع الصفقة لبند مدفوعات إضافي تصل قيمته إلى 350 مليون يورو لصالح مجموعة "بي بي إف تيليكوم" في حالة تحقيق الشركة الجديدة لأهداف مالية محددة خلال الثلاثة أعوام القادمة من تاريخ استكمال الصفقة، ويخضع البند ذاته لشرط استرداد في حال عدم تحقيق تلك الاهداف المالية بمبلغ تصل قيمته إلى 75 مليون يورو، وفقا للبيان.

وتتضمن الصفقة أيضا، خيار بيع "بي بي إف تيليكوم" لحصتها المتبقية في الشركة الجديدة والذي يمكن تفعيله بعد خمس سنوات من استكمال الصفقة وفي المقابل يتوافر لمجموعة "&e" خيار شراء متبادل.

وقالت المجموعة الإماراتية إنه تم تمويل الصفقة من خلال الدين، وهي ليست مرتبطة بأطراف ذات علاقة.

وسيتم دمج البيانات المالية لشركة "إي آند PPF تيليكوم" مع البيانات المالية لمجموعة "&e" ضمن نتائج "إي آند إنترناشيونال" بدءا من نوفمبر 2024.