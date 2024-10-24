وانخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن زاد عدد من يحصلون على الإعانات في منتصف أكتوبر، مما يعزز خطر ارتفاع معدل البطالة هذا الشهر.

وقالت وزارة العمل، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة انخفضت بمقدار 15 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 227 ألفا للأسبوع المنتهي في 19 أكتوبر. وعوض انخفاض طلبات الإعانة بسبب إعصار هيلين زيادة الطلبات بسبب إعصار ميلتون.

وقال تقرير منفصل من ستاندرد آند بورز غلوبال إن مؤشر مديري المشتريات المركب الأميركي، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفع إلى 54.3 نقطة هذا الشهر من قراءة نهائية بلغت 54.0 في سبتمبر. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى النمو.

وصعد الدولار في 16 من الجلسات الثماني عشرة الماضية، في طريقه لتحقيق رابع أسبوع على التوالي من المكاسب، إذ أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية إلى تهدئة التوقعات بشأن نطاق ووتيرة خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.22 بالمئة إلى 104.21 نقطة، مع ارتفاع اليورو 0.17 بالمئة إلى 1.0799 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى في أربعة أشهر تقريبا عند 1.076 دولار أمس الأربعاء.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 95 بالمئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر، مع احتمال يبلغ 3.5 بالمئة بإبقاء البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير.

واستفاد الدولار أيضا من زيادة في الآونة الأخيرة في توقعات السوق بفوز مرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية الشهر المقبل، وهو ما من المرجح أن يؤدي إلى سياسات تقود لارتفاع التضخم مثل الرسوم الجمركية.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.29 بالمئة إلى 1.2958 دولار. وقالت وزيرة المالية البريطانية راتشيل ريفيز إنها ستغير مستوى الدين العام الذي تستهدفه الحكومة في الموازنة المقرر الاعلان عنها الأسبوع المقبل للسماح بمزيد من الاقتراض للاستثمار.

وفي مقابل الين الياباني، تراجع الدولار 0.58 بالمئة إلى 151.86. وأصدر وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو تحذيرا ضد المضاربة على العملة أمس الأربعاء، وعبر عن قلقه إزاء التحركات "السريعة المفردة" في سوق العملات والتي تدفع قيمة الين إلى الانخفاض.