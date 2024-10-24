ولم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند الإغلاق بعد ثلاث جلسات من الخسائر.

وقاد قطاع السفر والترفيه المكاسب بارتفاع بلغ 3.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبا، إذ ارتفع سهم شركة إيفولوشن السويدية 15 بالمئة بعد الإعلان عن إيرادات الربع الثالث التي جاءت متوافقة مع التوقعات.

وحلت أسهم السلع الفاخرة في المرتبة الثانية، إذ ارتفع سهم هيرميس واحدا بالمئة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لحقائب بيركن عن ارتفاع كبير في مبيعات الربع الثالث.

وتلقى قطاع السيارات دفعة من صعود سهم شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو 4.7 بالمئة بعد زيادة غير متوقعة في إيراداتها الفصلية.

وارتفع سهما يونيليفر ودانون 2.9 بالمئة و2.8 بالمئة بعد أن تجاوزت الشركتان تقديرات مبيعات الربع الثالث بفضل تقليل رفع الأسعار والاستثمار في استعادة العملاء الذين تحولوا إلى علامات تجارية أرخص خلال ارتفاع التضخم.

وصعد المؤشر الفرعي للسلع الشخصية والمنزلية بنحو 1.1 بالمئة.

ومع ذلك، أظهر مسح أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو واصل التعثر هذا الشهر وظل في منطقة الانكماش مما حد من التفاؤل.

وحقق المؤشر ستوكس 600 بداية قوية خلال العام الجاري وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، لكن المؤشر تراجع في الآونة الأخيرة بسبب احتمالات الركود الاقتصادي وضعف الطلب في الصين وتأثير الانتخابات الأميركية على الاتحاد الأوروبي.