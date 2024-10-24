وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، تسعى روسيا إلى تأسيس بورصة الحبوب في إطار خطة أوسع لإطلاق أدوات مالية جديدة وفصل تجارتها عن الدولار ومساعدة موسكو في تجنب العقوبات الغربية.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين خلال القمة إن دول بريكس، التي تعد من أكبر منتجي الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في العالم، يمكنها تأسيس هذه البورصة وتوسيعها لاحقا لتشمل تجارة سلع رئيسية أخرى.

ووافق زعماء مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، على خطة تأسيس البورصة.

وقال إدوارد زرنين، رئيس اتحاد مصدري الحبوب الذي يصدر أعضاؤه 80 بالمئة من الحبوب الروسية، إنه استنادا إلى تجربة إنشاء بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس فإن إطلاق البورصة المشتركة سيتطلب سنوات من العمل التحضيري.

وأشار إلى أن البورصة الجديدة المقترحة يتعين أن يكون لها صفة دولية لحمايتها من العقوبات الغربية المحتملة.

وأضاف: "اكتملت المرحلة الرئيسية من العملية، وتمت الموافقة على مبادرة تأسيس البورصة على مستوى قادة دول بريكس".

وتسعى روسيا، أكبر مُصدر للقمح في العالم، منذ سنوات إلى تطوير آليات خاصة بها لتسعير السلع الأساسية لمواجهة هيمنة البورصات الغربية، وخاصة بعد انخفاض أسعار الحبوب العالمية هذا العام.