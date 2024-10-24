وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة انخفضت بمقدار 15 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 227 ألفا للأسبوع المنتهي في 19 أكتوبر.

وعوض انخفاض طلبات الإعانة بسبب إعصار هيلين زيادة الطلبات بسبب إعصار ميلتون.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم 242 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

وصعب إعصارا هيلين وميلتون من الحصول على قراءة واضحة لسوق العمل.

وأدى إضراب مستمر لأكثر من شهر لنحو 33 ألفا من العاملين في بوينغ، والذي أثر على التوظيف في سلسلة توريد شركة صناعة الطائرات المتعثرة وعلى العمال غير المضربين، إلى ضبابية في سوق العمل في الولايات المتحدة.