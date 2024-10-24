وذكر البنك، الذي مقره دبي، إنه حقق نتائج مالية استثنائية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ما يؤكد نجاح البنك المستمر في تعزيز الربحية وتحقيق التميز التشغيلي من خلال مبادرات التحول الاستراتيجية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأضاف أنه حقق نمواً قوياً للدخل التشغيلي بنسبة 27 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 529 مليون درهم خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وحافظ البنك التجاري الدولي على ميزانيته العمومية القوية، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 21 مليار درهم في 30 سبتمبر 2024.

ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى التوسع القوي في القروض والسلفيات، والتي نمت بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 13 مليار درهم.

وشهدت نسبة القروض إلى الودائع تحسناً ملحوظاً ووصلت إلى 85 بالمئة في 30 سبتمبر 2024، مقارنة مع 98 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نمو السيولة وقوة قاعدة التمويل.

وارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 15.8 بالمئة في 30 سبتمبر 2024، مقارنة مع 14.7 بالمئة في العام السابق، وهو دليل على قوة رأس مال البنك ومستوى مرونته المالية العالية.