والموارد العالمية ذراع للشركة العالمية القابضة الإماراتية ولديها هدف لتداول أكثر من نصف مليون طن من النحاس سنويا اعتبارا من العام المقبل وفقا لما نشرته على لينكدإن.

وقالت الشركة من قبل إنها تسعى للتوسع في مناجم النحاس بعد أن اشترت حصة تبلغ 51 بالمئة في مناجم موباني للنحاس في زامبيا في صفقة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار.

وقالت الموارد العالمية "من المقرر أن نطلق مركزا لتجارة النحاس في أبوظبي باستهداف أكثر من 500 ألف طن من النحاس الأخضر سنويا بحلول 2025... هذه المبادرة سترسخ أكثر الأهمية الاستراتيجية للمنطقة في عملية التحول العالمية في الطاقة".

وتبرم الإمارات والسعودية، الغنيتان بالنفط، صفقات كبرى في إطار المساعي للحصول على الإمدادات الضرورية من المعادن من أفريقيا وأمريكا اللاتينية في خطوة قد تساعد الدولتين أيضا في المشاركة في التحول للطاقة النظيفة.

وقالت شركة سيجما ليثيوم أمس الأربعاء إنها أبرمت اتفاقا لشحن 22 ألف طن من مركزات الليثيوم إلى الموارد العالمية في أول صفقة لها مع شركة في أبوظبي.