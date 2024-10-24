وبعد سنوات من الصعوبات تفاقمت خلالها ديون "تابروير" إلى أرقام هائلة واعتُمد فيها "نموذج تشغيل قديم، يمثل الاتفاق مرحلة جديدة للماركة الشهيرة"، على ما أفادت الشركة في بيان الثلاثاء.

وأشار البيان إلى "اتفاق مبدئي مع مجموعة من دائني "تابروير" المضمونين، بينهم "ستونهيل كابيتال مانجمنت بارتنرز" و"ألدن غلوبال كابيتال".

وبموجب هذا الاتفاق، تتعهد المجموعة التي تتخذ مقرا لها في أورلاندو، بيع مجموعة الدائنين الملكية الفكرية "الضرورية للابتكار والتسويق في "تابروير"، بالإضافة إلى بعض الأصول في الولايات المتحدة وفي فروع أجنبية أخرى للشركة.

وأشار البيان إلى أنّ الزبائن سيكونون قادرين على مواصلة شراء منتجات "تابروير" من خلال المستشارين ومواقع التجارة الإلكترونية التابعة للشركة والشركاء في الأسواق العالمية الكبرى.

ويُفترض أن تكتمل العملية بحلول نهاية الشهر. وستؤدي إلى إنهاء أنشطة "تابروير" في الأسواق التي تُعدّ غير ضرورية.

ونقل البيان عن الرئيسة التنفيذية لوري آن غولدمان قولها إن "تصفية أقسام من الشركة ستكون قرارا صعبا ولكنه ضروري لحماية مستقبل تابروير".

وأعلنت شركة "تابروير" إفلاسها في منتصف سبتمبر.

وبيّنت الوثائق المقدّمة إلى محكمة الإفلاس الأميركية في ولاية ديلاوير أن "تابروير" قدّرت أصولها بما يتراوح بين 500 مليون دولار ومليار دولار، وموجباتها (الأسهم والديون) بما يتراوح بين مليار وعشرة مليارات دولار.