وبحلول الساعة 0905 بتوقيت غرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.26 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 76.22 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.26 دولار أو 1.8 بالمئة مسجلة 72.03 دولار للبرميل.

وزادت أسعار الخام قرابة أربعة بالمئة هذا الأسبوع مما يسهم في تعويض خسائر الأسبوع الماضي التي تجاوزت سبعة بالمئة نتيجة مخاوف بشأن الطلب في الصين وتراجع احتمالات تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط.

وللمرة الأولى قالت الولايات المتحدة، الأربعاء، إنها اطلعت على أدلة تشير إلى أن كوريا الشمالية أرسلت ثلاثة آلاف جندي إلى روسيا من أجل عمليات نشر محتملة في أوكرانيا، في خطوة من الممكن أن تشكل تصعيدا كبيرا في حرب روسيا على جارتها.

وفي الشرق الأوسط أدى تبادل إطلاق نار كثيف بين إسرائيل وجماعة حزب الله إلى تفاقم المخاوف إزاء إمدادات النفط، وذكرت وسائل إعلام سورية رسمية أن إسرائيل نفذت ضربات على العاصمة دمشق في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

ويأتي التصعيد في حين تضغط واشنطن من أجل السلام بين إسرائيل وبين جماعة حزب الله وحركة حماس قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر والتي قد تغير السياسة الأميركية في الشرق الأوسط وفيما يتعلق بالنفط.

وقال كيلفن وونج كبير المحللين في أواندا "يتقدم ترامب على (كاملا) هاريس بناء على البيانات الحالية من أسواق المراهنات، واقترح ترامب جعل الولايات المتحدة من الموردين الرئيسيين للنفط"، مضيفا أن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وبينما تضع أسواق المراهنات ترامب في المقدمة، تظهر استطلاعات رأي أخرى أن المنافسة متقاربة للغاية حاليا بشكل لا يمكن مع توقع نتيجة الانتخابات.