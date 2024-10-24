كما أعلنت ميشلان وصول مبيعاتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 20.2 مليار يورو مقابل 21.15 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته 4.6 بالمئة على أساس سنوي.

وذكرت الشركة أن مبيعات قطاع إطارات السيارات سجلت تراجعا بنسبة 2.4 بالمئة إلى 10.36 مليار يورو، في حين تراجعت مبيعات قطاع إطارات مركبات النقل بنسبة 4.6 بالمئة إلى 4.9 مليار يورو. أما قطاع الإطارات المتخصصة فسجل تراجعا في المبيعات بنسبة 9 بالمئة إلى 4.9 مليار يورو.

وقال فلورين مينجوا رئيس مجلس إدارة الشركة "استراتيجيتنا تواصل تحقيق نتائج إيجابية. مرونة مجموعتنا تزداد قوة. وحتى الآن وخلال الشهور القليلة الماضية اضطرت ميشلان إلى مواجهة عوامل مرتبطة بالسياق ومتزايدة، سواء الاقتصادية او الجيوسياسية أو المرتبطة بالمناخ. هناك تأثير قوي لهذه العوامل على أغلب الأسواق وبخاصة سوق المعدات الأصلية".