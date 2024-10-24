وقال لي سونج-جو المدير المالي لهيونداي موتور خلال مؤتمر عبر الهاتف "بيئة الأعمال لقطاع السيارات تتدهور" مشيرا إلى تزايد الغموض الذي يكتنف السياسات المتبعة والمخاطر الجيوسياسية على مستوى العالم.

وأعلنت هيونداي موتور، التي تعتبر مع شريكتها كيا كورب ثالث أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم من حيث المبيعات، عن أرباح تشغيلية بلغت 3.6 تريليون وون (2.6 مليار دولار) للفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول، مقارنة مع 3.8 تريليون وون في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاءت تلك النتائج المالية أقل من متوسط تقديرات 20 محللا استطلعت آراءهم سمارت إستيميت التابعة لمجموعة بورصات لندن وبلغ 3.9 تريليون وون.

لكن هيونداي تمسكت رغم ذلك بهدفها لتحقيق هامش تشغيلي ما بين ثمانية وتسعة بالمئة لهذا العام.

وواصل سهم هيونداي اليوم الخميس تراجعه وهبط بنسبة 3.7 بالمئة بعد الإعلان عن النتائج المالية.