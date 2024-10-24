وباستبعاد هذه العوامل قالت دانون التي تشمل علاماتها التجارية زبادي أكتيفيا ومياه إيفيان ومبيض القهوة إنترناشونال ديلايت إن مبيعاتها قد ارتفعت بواقع 4.2 بالمئة.

وقال المدير المالي لشركة دانون، يورغن إيسر، لوكالة فرانس برس "هذه نتائج قوية للغاية" وأوضح أن "هذا هو الربع الرابع على التوالي من زيادة أحجام المبيعات بعد أن كانت في تراجع هيكلي لنحو عشر سنوات". وتعود آخر سنة حققت فيها الشركة ارتفاعا في أحجام المبيعات إلى 2014.

وهذا لم يمنع شركة دانون من رؤية زيادة في إجمالي قيمة مبيعاتها خلال السنوات التالية، فقد باعت عددًا أقل من المنتجات ولكنها باعتها بسعر أعلى.

وأشارت الشركة إلى أن سوق أمريكا الشمالية ومجموعة الصين وشمال آسيا وأوقيانوسيا هي صاحبة أقوى أداء.

وبالنظر إلى المستقبل ، أكدت الشركة توقعاتها لنمو المبيعات المماثلة على أساس سنوي في نطاق 3 بالمئة إلى 5 بالمئة

وأكدت الشركة على أهدافها السنوية المتمثلة في نمو حجم المبيعات بنسبة تتراوح بين 3 بالمئة و5 بالمئة وتحسين معتدل في هامش التشغيل الحالي.