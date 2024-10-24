وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0708 بتوقيت غرينتش، مع تصدر أسهم شركات السفر والترفيه المكاسب.

ومن المتوقع أن تظهر مجموعة من القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات انكماش النشاط التجاري في التكتل، وهو ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ خطوة أخرى لخفض أسعار الفائدة.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أمس الأربعاء إن البنك سيحتاج إلى توخي الحذر عند اتخاذ قرار بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، لكن مصادر قالت لرويترز إن صناع السياسات النقدية بدأوا بالفعل في مناقشة ما إذا كانت هناك ضرورة لخفض أسعار الفائدة عن المستوى المحايد لتحفيز الاقتصاد.

وقدمت كيرينج الفرنسية تحديثا قاتما جديدا لقطاع السلع الفاخرة، لكن أسهمها ارتفعت 0.3 بالمئة في التعاملات المبكرة، في حين قفز سهم منافستها إيرميس ثلاثة بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن ارتفاع مبيعاتها في الربع الثالث. وصعد مؤشر قطاع الترفيه 1.9 بالمئة.

وهوى سهم ميشلان ستة بالمئة بعد أن خفضت شركة صناعة إطارات المركبات الفرنسية توقعاتها لحجم مبيعات العام بأكمله، في حين ارتفع سهم شركة دانون اثنين بالمئة بعد ان سجلت مجموعة الأغذية الفرنسية مبيعات في الربع الثالث تجاوزت التوقعات.

واعلنت شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو عن ارتفاع غير متوقع في الإيرادات الفصلية، مما دفع سهمها ليقفز ثلاثة بالمئة.

وارتفع سهم يونيليفر بما يصل إلى اثنين بالمئة بعد أن أعلنت عملاقة السلع الاستهلاكية عن مبيعات ربع سنوية أساسية أفضل قليلا من المتوقع.

وصعد سهم بايرسدورف المصنعة لمنتجات نيفيا ثلاثة بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة في مبيعات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لكنها أشارت إلى التحديات المستمرة في سوق السلع الفاخرة الصينية.