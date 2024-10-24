تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر نيكي عند الإغلاق بنسبة 0.1 بالمئة فقط مسجلا 38143.29 نقطة بعد أن فتح على تراجع 0.79 بالمئة تحول بعدها للارتفاع بما يصل إلى 0.6 بالمئة خلال الجلسة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحزب الديمقراطي الحر الحاكم وحزب "كوميتو"، شريكه في الائتلاف الحكومي، قد يخسران الأغلبية في انتخابات عامة تجرى في 27 أكتوبر، وهو اقتراع يجرى بعد أن حل رئيس الوزراء، شيجيرو إيشيبا، مجلس النواب في التاسع من أكتوبر.

وقال تاكاماسا إكيدا، مدير المحافظ في "جي.سي.آي أسيت مانجمنت" لإدارة الأصول إن السوق قلقة بشأن استقرار الحكومة.

وأضاف "سيواجه الحزب الديمقراطي الحر وقتا عصيبا في تمرير التشريعات إذا خسر الائتلاف الحاكم الأغلبية".

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05 بالمئة مسجلا 2635.57 نقطة مع نزول سهم تويوتا موتور 0.69 بالمئة.

لكن سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق ارتفع 2.31 بالمئة مما قدم أكبر دعم للمؤشر نيكي.

كما زاد سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 1.12 بالمئة.

أما سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو فهبط 0.73 بالمئة ليشكل بذلك أكبر ضغط على المؤشر نيكي.

كما تراجع سهم محموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 1.97 بالمئة.