وارتفعت أسهم رينو بنسبة 4.12 بالمئة إلى 41.93 يورو، بينما حافظت المجموعة على أهدافها لعام 2024، على عكس بقية شركات صناعة السيارات.

وأعلنت الشركة المصنعة عن زيادة طفيفة في حجم مبيعاتها في الربع الثالث بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي بقيمة 11.5 مليارات دولار، متجاوزة بذلك توقعات المحللين.

على الرغم من أن المجموعة سجلت تأثيرات سلبية بسبب تقلبات أسعار الصرف، إلا أن مبيعات علامتيها التجاريتين رينو وداسيا انخفضت أقل من متوسط ​​السوق، ولا سيما بفضل إطلاق الطرازات الأولى في مجموعتها الجديدة، مثل سينيك الكهربائية، وسيمبيوز، ورافال، وداسيا.

وخلافًا لاتجاه بقية صناعة السيارات، حافظت رينو على أهدافها لعام 2024، أي هامش تشغيل يزيد عن 7.5 بالمئة وتدفقات مالية حرة تزيد عن 2.7 مليار دولار.

وقال المدير المالي للمجموعة، تييري بيتون، إن الإيرادات استفادت من "التعزيز غير المسبوق للمنتجات"، مشيرا إلى أن "رينو" لديها 10 عمليات إطلاق جديدة هذا العام وسبعة أخرى في 2025.

كما استفادت قيمة الإيرادات من ارتفاع أسعار الفائدة التي دعمت خدمة تمويل السيارات.

وحافظت المجموعة على أسعارها في الربع الثالث وتتوقع "نموا قويا" في الربع الرابع، وفقا للسيد بيتون، خاصة مع إطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة R5.

وأكد المدير المالي: "نحن نعمل في مجال التنفيذ، لذا يجب أن نكون قادرين على شحن جميع السيارات في الوقت المحدد وتشغيل المصانع بكامل طاقتها".

وبلغت مبيعات المجموعة العالمية 482 ألفا و468 سيارة، بانخفاض نسبته 5.6 بالمئة عن العام الماضي.

كما بلغ إجمالي مبيعات علامة "رينو" التجارية 339 ألفا و307 وحدات بتراجع بنسبة 4.9 بالمئة على أساس سنوي كما تتوقع الشركة تعزيز مبيعات مجموعتها خلال الربع الرابع، من خلال تسويق السيارات الجديدة في أنحاء الدول الأوروبية.