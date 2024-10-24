وارتفعت إيرادات المجموعة 1.6 بالمئة مقارنة مع الربع الثالث من 2023. وجاء ذلك بشكل رئيسي مدعوما بالأداء في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط حيث سجلت أعمال أورانج نموا 10.5 بالمئة.

وأعلنت أورانج عن أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بعد الإيجارات، باستثناء إسبانيا، بلغت 3.35 مليار يورو (3.61 مليار دولار). وزاد هذا قليلا على توقعات المحللين جمعتها الشركة بتسجيل أرباح بقيمة 3.34 مليار يورو.

وأبقت الشركة على توقعاتها للعام 2024 بأكمله.